Kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtarak bir AVM’de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtarak bir AVM’de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferhat Aydoğan hakkında, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi.
Son Dakika › Gündem › 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” sıfatıyla denetleme yapan Ferhat Aydoğan'a gözaltı kararı - Son Dakika
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