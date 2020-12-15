Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya'nın Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Akış, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde av tüfeği üretimi yapan ve otomotiv sanayisinde faaliyet gösteren iki firmanın fabrikalarına ziyarette bulunarak, sanayicilerle sohbet gerçekleştirdi.

Mustafa Akış, buradaki toplantıda yaptığı konuşmada, Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımların meyvelerini vermeye başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Milletvekili olduğum dönemde, buranın mücadelesini başlattığımızda üç tane mermerci yatırımcımız vardı. Ama, adım adım başka organizeleri gezerek, müteşebbis olmanın, sanayici olmanın gereğini, önemini anlatarak, bugün Beyşehir'e en önemli istihdam sağlayanlardan biri konumuna geldi Organize Sanayi Bölgemiz. Burada bunu inşa etmiş olduk, memleket için üretim yapıyoruz. Ben bu noktada taşın altına elini koyan buradaki tüm müteşebbis dost, kardeş, ağabey ve hemşehrilerimizi tebrik ediyor, onlara teşekkür ediyorum. Yaptıkları iş çok kıymetli, Türkiye'de üretmek çok zor, ama çok kıymetli bir şey. Zora talip oldukları için, kıymetli bir işi yaptıkları için kendilerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mutlu Korkmaz ise toplantıdaki sunumunda, mevcut Beyşehir Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmalar ve 2. etap Organize Sanayi Bölgesine yönelik atılan adımlar ve başlatılan faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra Beyşehir Devlet Hastanesini de ziyaret eden Akış, Başhekim Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akış, Beyşehir Devlet Hastanesinin başhekimi, doktor ve personelinin zor bir süreçten başarıyla geçtiklerini vurgulayarak, "Çok kritik bir süreçti. İlçemiz adına hamdolsun süreci çok iyi götürüyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Emeklerinize, gayretlerinize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mustafa Akış'a, ziyaret ve toplantı programlarında Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık ile AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin de eşlik etti.