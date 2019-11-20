Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Edoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Edoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i resmi törenle karşılaması Basın için poz verme (tokalaşma) Başbaşa görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i resmi törenle karşılaması

Basın için poz verme (tokalaşma)

Başbaşa görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i resmi törenle karşıladı. Karşılama sonrası iki lider başbaşa görüştü.

Cumhurbaşkanı Edoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Senegal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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