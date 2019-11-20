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Cumhurbaşkanı Edoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i resmi törenle karşılaması Basın için poz verme (tokalaşma) Başbaşa görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky...
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i resmi törenle karşılaması
Basın için poz verme (tokalaşma)
Başbaşa görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i resmi törenle karşıladı. Karşılama sonrası iki lider başbaşa görüştü.
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