Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
06.02.2026 10:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını Mısır ziyareti dönüşü uçakta inceledi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Erdoğan'a fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda gösterdiği fotoğrafa oy verdi

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun çektiği "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Erdoğan, "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan ile Türkiye arasındaki karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün'ün yer aldığı "Alperen" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Erdoğan, Şebnem Coşkun'un çektiği "Kirli kanatlar" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Erdoğan'ın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin fotoğraf kategorisinde ödüle layık görülen Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtılan anları gösteren fotoğrafı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla dünya kamuoyuna anlatmış ve Ali Jadallah'ın çektiği fotoğrafı da göstermişti.

Oylamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

