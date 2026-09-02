Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirmeler yapan Erdoğan, toplumsal bütünleşmeye zarar verecek tahriklere karşı net bir uyarıda bulundu.

Kırgızistan dönüşü uçakta medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak bilinen sürece yönelik tartışmalara değindi. Meseleye “dar çerçeveden” bakılamayacağının altını çizen Erdoğan, izlenecek temel tutumu, “Samimi olacağız. Sorumlu olacağız. Sağduyulu olacağız, kardeşliğimizi koruyacağız” sözleriyle özetledi.

Süreç boyunca toplumsal bütünleşmeyi zedeleyecek her türlü söylemin karşısında duracaklarını belirten Erdoğan, hassasiyetlerini şu ifadelerle dile getirdi:

“Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz.”

"BÜYÜK TÜRKİYE MUTABAKATI" VURGUSU

Bazı siyasi aktörlerin “ölçüsüz söylemleri” olabileceğine ve bunların süreci etkilemek amacıyla kullanılabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem, kaosa katkı sağlar” diyerek, toplumun bu tarz provokasyonlara karşı direnç geliştirdiğine inandığını ifade etti.

Sürecin halk nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu süreci millet mayalamıştır ve maya da tutmuştur” değerlendirmesinde bulundu. İç cephenin sağlamlaştırılmasının önemine değinerek, vizyonlarını şu sözlerle aktardı:

“İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek değildir. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna ‘Büyük Türkiye Mutabakatı’ diyoruz.”

"DEVLET OLARAK BİR YOL HARİTAMIZ VAR"

Sürecin ne zaman nihayete ereceğine yönelik takvim sorularını da yanıtlayan Erdoğan, kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığını ve konuyu takvimden ziyade bir "hedef" meselesi olarak gördüklerini belirtti. Çalışmaların planlı bir şekilde yürüdüğünü kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Sürece dair ilgili kurumlarımız şu anda eş güdüm içinde çalışıyor.”

Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz - Son Dakika
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