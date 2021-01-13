Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlandı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde, siyaseti rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıyayız." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas 7. Olağan İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, salgınla mücadele tedbirleri sebebiyle bir süre ara verdikleri kongrelere bugün yeniden başladıklarını belirtti.

Erdoğan, gelecek haftadan itibaren salgın tedbirlerinde değişiklik olana kadar Yüksek Seçim Kurulu takvimine uygun şekilde pazartesi, salı ve çarşamba günleri il kongrelerine devam edeceklerini dile getirerek, şubat ayının son günlerinde planladıkları İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle bu süreci tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece büyük kongre öncesi tüm hazırlıkların bitmiş olacağına işaret ederek, "AK Parti kendini yenileme kabiliyeti en yüksek partidir. Her kongremizde, her seçimde kadrolarımızı sürekli yeni isimlerle, yeni seslerle, yeni nefeslerle tahkim ederek yönümüzü geleceğe dönerek yolumuza devam ediyoruz." dedi.

AK Parti'nin kadın ve gençlik kollarıyla Türkiye'nin en geniş tabanlı partisi durumunda olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Üye sayımızı salgın şartlarına rağmen sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon artırmış olmamız, milletimizin partimize sahip çıktığının işaretidir. Sizlerden beklentimiz, milletimizin kalbindeki bu sevgiyi yılın her günü partimize desteğe dönüştürecek bir muhabbet iklimi oluşturmanızdır. Medya ve sosyal medya mecraları elbette önemlidir ancak siyasette asıl belirleyici olan yüz yüze ilişkidir. Belki başka partiler için bu mümkün olmayabilir ama AK Parti bakımından milletimizin her bireyine ulaşmanın hiçbir zorluğu yoktur. Türkiye'nin en çok üye sayısına, en yaygın teşkilat ağına, en güçlü faaliyet imkanlarına sahip partisiyiz. Şayet buna rağmen gönlünü kazanmak için ulaşmadığımız, kapısını çalmadığımız, hasbihal etmediğimiz, derdini, talebini dinlemediğimiz tek bir kişi dahi varsa bu bizim eksiğimizdir. "

"İmkanlarımızı millete hizmet için kullanırız"

Kongrelerde görev alan il yönetimlerinden en büyük beklentisinin, "2023'e kadar her günü seçim günü gibi görerek çalışmaları" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ataların, 'tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz' sözünde olduğu gibi, yılın her günü milletimizle hemhal olmayanın seçim günü diyecek sözü kalmaz." diye konuştu.

Erdoğan, milletin gönlüne girmek için gece gündüz çalışmayı kendine yük veya zül görenlerin yanlış yerde, yanlış göreve talip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir partiyiz. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi ve imkanlarımızı sadece millete hizmet için kullanırız. AK Parti'nin 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki hikmet işte budur. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Mecliste ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Bu süreçte göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. İllerimizde, Cumhur İttifakı olarak, gerek AK Parti olarak gerek Milliyetçi Hareket Partisi olarak, gerek Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir."

"Rekabet kaliteyi yükseltir"

Kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev almış herkese şükranlarını sunan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese gönüllerinin de kapılarının da partinin tüm kademelerinin de sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

"Biz, hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk. Bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, kongrelerde görev alacaklara başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Hallac-ı Mansur'a hem Pir Sultan'a atfedilen, "Ellerin attığı taş değil, dostun attığı gül yareler beni" diye bir söz olduğunu ifade ederek, "Bizi de ne terör örgütlerinin alçaklıkları ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranların oyunları ne de önümüze kurulan tuzaklar yoruyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik, geliriz. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti, bu milletin esenliği için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır." diye konuştu.

Siyasette her seviyede rekabetin iyi olduğuna vurgu yapan Erdoğan, hizmet yolunda yapılan rekabetin kaliteyi yükselteceğini belirtti.

-"Dün yine bühtan üzerine bühtan sıraladı"

Türkiye'de siyaseti, söylemi ve uygulamalarıyla rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıya olduklarını belirten Erdoğan, eskiden ancak marjinal kesimlerde rastlanabilecek söylem ve yöntemlerin, ülkenin en büyük ikinci partisinin siyasetinin merkezine yerleştiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslında biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz ama öyle şeyler söylüyor ve yapıyorlar ki milletimize olan saygımız gereği cevaplarını vermek, hadlerini bildirmek, hak ettikleri şekilde davranmak mecburiyetinde kalıyoruz. Mesela bu zihniyetin temsilcisi olan zat dün yine bühtan üzerine bühtan sıraladı. Neymiş efendim 'CHP, Türkiye'yi büyütmüş, AK Parti Türkiye'yi büyütmek için çalışmamış.' Kısmen doğru bir tespit. Gerçekten de CHP tarihi boyunca hep Türkiye'nin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir." diye konuştu.

Milletin hafızasında CHP'nin, büyük acıların, büyük zulümlerin partisi olduğunu, bugün de aynı misyonu yerine getirdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti ise CHP'nin başımıza sardığı bu büyük sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır. Her birini milletimizin çok yakından bildiği icraatlarımızın büyüklüğü ise bu tartışmanın konusu dahi olamaz. Bunu söyleyen kim? Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade ortaya koymamış, irade ortaya koymamış Sosyal Sigortalar Kurumunu batırmış, milletin ve memleketin adına tek bir işe omuz vermemiş birisi. Sadece bu kadarla da kalmıyor ve devam ediyor, 'Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz' diyor, arkasından da bir sürü laf kalabalığıyla asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Tabi bunlar alıştılar yıllarca darbecilerden, vesayetçilerden, cuntacılardan cumhurbaşkanı seçmeye."

-"Bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin önce 2014'te, ardından yeni sistemle 2018'de doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını hala hazmedemediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kendi partilerinde işler, kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle bir göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar. Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf, Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. En vahimi de aynı yalanları, aynı iftiraları, aynı hezeyanları döne döne tekrarlamayı siyaset zanneden bu zihniyetin ülkenin ikinci büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır. Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Anayasa'da cumhurbaşkanına verilen sorumluluklardan habersiz cumhurbaşkanının aynı zamanda siyasi sıfat ve görev sahibi olduğunu bilmeyen bir kişi daha alfabenin a'sında çuvallamış demektir. İşin başında böylesine bir cehalet sergileyen veya kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin söyledikleri zaten hükümsüzdür.

Teröristlere 'arkadaş', darbecilere 'hak, hukuk savunucusu' diyen, milli projeleri engellemek için her şeyi yapan, sınır ötesi harekatlara gölge düşürmeye çalışan, yatırımcılara 'ülkeye gelmeyin' çağrısı yapan bir kişi için ne desek az gelir. Girdiği her seçimi kaybetmiş bu zatın zerre kadar onuru kendisini azıcık saygısı olsa, kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi. Kendi başarısızlığını iftira ve yalan çıtasını sürekli yükselterek örtmeye çalışan bir zihniyetten ülke hayır gelmez. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın sürekli başlarını yere eğdiren bu zihniyeti en kısa sürede tasfiye edeceklerine inanıyorum. Önümüzdeki seçimlerin bu bakımdan hem ülkemizin hem de bu partinin önünde yeni bir dönemin açılışına vesile olacağına inanıyorum."

"Asıl yapacaklarımız daha ileridedir"

Erdoğan, kim ne derse desin partide, hükümette, Mecliste, yatırımlarda, dış politikada kendi işlerine bakacaklarını dile getirdi. Çünkü milletin kendilerinden hizmet beklediğini vurgulayan Erdoğan, önceliklerinin ülkenin güvenliği ve huzuru ile birlikte milletin her bir ferdinin iş, aş, sağlık, eğitim adalet gibi temel beklentilerine cevap verecek projeler geliştirmek ve bunları uygulamak olduğunu vurguladı.

Devletin ve siyasetin de bunlar için var olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı hizmet gerçekleştirmemiz elbette önemlidir. Ama asıl yapacaklarımız daha ileridedir. Ülkemizi, 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır. Evlatlarımıza 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakamazsak gözümüz açık gider. Rabb'im bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek tarihe ismi hayırla anılan bir parti ve kadro olma şerefini inşallah nasip eyler. Bunun için hep birlikte gece gündüz çalışmalıyız. AK Parti teşkilatlarında görev alan her bir kardeşime bu konuda güveniyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'den, ilk seçimlerdeki gibi büyük bir başarı beklediklerini, Kırşehir'in kongreyle beraber yepyeni bir sürece gireceğine inandığını belirterek, Sivas ve Yozgat'tan da yüksek gayret beklediklerini sözlerine ekledi.