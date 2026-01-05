Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı al Nahyan ile görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı al Nahyan ile görüştü

05.01.2026 17:19
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini, huzur ve istikrarın sağlanmasına ilişkin gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti" denildi.

Kaynak: DHA

