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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İyi ki varsın Eren" paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İyi ki varsın Eren" paylaşımı

02.02.2022 00:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İyi ki varsın Eren" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmindeki "Heyamo" türküsünü, "İyi ki varsın Eren" mesajıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmindeki "Heyamo" türküsünü, "İyi ki varsın Eren" mesajıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trabzon'u ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldiği görüşmede, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde "Heyamo" türküsünü seslendiren Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ceren Ece Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yapmış ve türküyü yeniden okumuştu.

Buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Ceren Ece Öksüz'ün türküyü seslendirdiği görüntüler ile Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün fotoğrafını, "İyi ki varsın Eren" mesajıyla paylaştı.

TRT Genel Müdür Sobacı şükranlarını sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmine ilişkin değerlendirmeleri üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Kahraman şehitlerimizi kalp hafızamıza nakşettiğimiz bu yolculuğumuzda kıymetli destekleri ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza, müziğiyle nefes olan Ceren kızımıza, salonları dolduran milyonlara ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İyi ki varsın Eren' paylaşımı - Son Dakika


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