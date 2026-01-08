Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın X hesabı'ndan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti" ifadeleri yer aldı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
8.01.2026 18:16:30. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Kabul Etti - Son Dakika