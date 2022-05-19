Bakan Kasapoğlu: "2021 yılını madalyalarda rekor kırarak tamamladık"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, hala ilk günkü gibi parlıyor ve yarınlarımıza ışık tutuyor." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'na katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 103 yıl önce Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesinin hala ilk günkü gibi parladığını ve yarınlara ışık tuttuğunu dile getiren Kasapoğlu, "Bugün 19 Mayıs. Tarihin dönüm noktalarından biri. Türkiye'nin zincirleri, esareti, köleliği, işgali asla kabul etmeyeceğini dünyaya ilan ettiği gün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı yürekten kutluyorum. Bu bayramı gençliğimize armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'de gençlerin elinden tutan bir lidere sahip olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, "Allah'a hamdolsun ki kimseye boyun eğmeyen, ülkemizin itibarını yükselten, gençlerimizin elinden tutan, onları her anlamda aydınlık yarınlara hazırlayan bir Cumhurbaşkanımız var. Fırsat eşitliğinden yana olan, ayrıştırmayan, 85 milyonun hukukunu kendi hukuku bilen, dirayetli bir liderimiz var. Başımızı dik tutan, bayrağımızı, istiklalimizi ilelebet payidar kılan Allah'ımıza şükürler olsun. Aziz şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran borcumuz sonsuzdur." ifadelerini kullandı.

"2021 yılını madalyalarda rekor kırarak tamamladık"

Bakan Kasapoğlu, 2021 yılını madalyalarda rekor kırarak tamamladıklarını, bu ivmenin artarak büyüyeceğini söyledi.

Spordaki gibi gençlik çalışmalarında da rekorlara imza attıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"400 Gençlik Merkezi, 300 Genç Ofisi, 43 Gençlik Kampı inşa ettik. Milyonlarca gencimizle birlikte, onları sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif yönden geliştirmek için binlerce faaliyete imza attık. Dünyanın en büyük ve en kapsamlı yurt sistemini, 747 bin kapasiteyle, 783 öğrenci yurdunu gençlerimizle buluşturduk. Üniversite eğitiminde fırsat eşitliğini, erişilebilirliği tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye getirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde 20 yılda her alanda olduğu gibi sporda da büyük yatırımların gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu anlamda sporu seven, spora değer veren bir Cumhurbaşkanımızın olmasını, 20 yıldır üretilen siyaset ve yapılan hizmetler için büyük bir imkan olarak görüyoruz. Gençlik ve spor yatırımlarında, hizmetlerde tarihimizin en üst seviyesine ulaştığımız dönemdeyiz. 81 ilimizin tamamında il il, ilçe ilçe, köy köy, tüm branşları kapsayan binlerce spor tesisi inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Siz gençlere inandınız, onlara güvendiniz." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siz onlara güveninizin en büyük ispatı olarak seçilme yaşını 18'e düşürdünüz. Yüz binlerce gencin mağdur olmasına sebep olan üniversite harçlarını kaldırdınız. 81 vilayetimizde üniversite inşa ederek, arzu eden herkesin bu eğitimden faydalanmasını sağladınız. Biz de bakanlık olarak, yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, kamplarımızla, spor faaliyetlerimizle bu milletin çocuklarının emrinde olmaya, onların gözündeki ışığı çoğaltmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı bir kez daha kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum."