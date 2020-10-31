Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti Açıklaması
31.10.2020 15:31
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür eden Erdoğan, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."
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