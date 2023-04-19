Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 105 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı iki ayrı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı.

"YURT DIŞINA KAÇACAK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız hakkında 'yurt dışına kaçacak' iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu iftirası nedeniyle 50 bin lira, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin lira manevi tazminata mahkum etti." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE TAZMİNAT ÖDEMEK DURUMUNDA KALMIŞTI

Aydın, geçmişte Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 16'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 22 ve 31 Mart 2022 tarihlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan 'beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı' vb. açıklamaları nedeniyle 50 bin TL manevi tazminata mahkum etti" açıklamalarında bulunmuştu.