Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu törenle karşıladı.

Konuk Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Bola Ahmed Tinubu'ya protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tinubu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Ahmed Tinubu tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Tinubu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Tinubu merdivenlerde Türkiye ve Nijerya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Tinubu, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmelerin sonrasında iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sohbet Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. - ANKARA