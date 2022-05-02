Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

02.05.2022 09:45

Erdoğan dün, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud'un yanı sıra Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüştü.

Erdoğan dün, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud'un yanı sıra Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüştü.

Erdoğan, sosyal medya üzerinden "Hadimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz" paylaşımını yaptı

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Abdül Aziz El Suud, Suudi Arabistan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

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