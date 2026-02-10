Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tobb Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." denildi.