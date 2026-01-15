Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'nde konuştu.

"Kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de malumunuz ailedir. Günümüzde aile kurumu daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı ve kuşatma altındadır." ifadelerini kullanan Erdoğan, dizilerden sinema filmlerine, çizgi filmlerden oyunlara ve oyuncaklara kadar ilgili ilgisiz her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişkilerin özendirildiğini, sapkınlıkların teşvik edildiğini belirtti.

TRT'nin gerek geleneksel gerekse "tabii" gibi dijital mecralarda aile odaklı, temiz içerikleri yaygınlaştırma çabasını bu bakımdan çok kıymetli bulduğunu dile getiren Erdoğan, "Bizim için TRT'nin başarısı, ailedeki tüm fertlerin hiçbir endişe duymadan gönül rahatlığıyla izleyebileceği yapımlara imza atmasıdır. Bugün yayın hayatına başlayan TRT Genç'le bu çizgideki yayınların daha da artacağına ve çeşitleneceğine inanıyorum." diye konuştu.

Bilimden teknolojiye, kültür sanattan spora, tarihten güncel hayata, geniş bir yelpazede yapacağı yayınlarla TRT Genç kanalının, gençlerin zihinsel, duygusal ve kültürel gelişimine destek olacağına işaret eden Erdoğan, özellikle çağın vebası olan bağımlılıkla mücadelede TRT Genç gibi mecraların katkısına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

"Şurası bir gerçek ki ekran, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık türlerinde ciddi artış yaşanıyor." diyen Erdoğan, aydınlık yarınların güvencesi olan gençlerin dijital platformların ve sosyal medyanın da etkisiyle bu belaların pençesine daha fazla düştüğüne dikkati çekti.

"Dijital oyunlar gençlerimizi sanal bahis ve kumar illetine bulaştıran bir tuzak işlevi görüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Oyunlaştırma stratejisi dolayısıyla neredeyse her telefon maalesef bir çeşit kumarhane haline geldi. Eğlence için, vakit geçirmek için girilen dijital oyunlar bilhassa gençlerimizi sanal bahis ve kumar illetine bulaştıran bir tuzak işlevi görüyor. Tütün, sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı da yine bu mecralar tarafından özendirilmekte, gençlerimizin sağlığı ve geleceği çalınmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan aile facialarına baktığımızda en büyük müsebbibin alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde boşanmaların, eşler arası ve aile içi kavgaların sebeplerinin en başında bu illetler geliyor.

Meseleyi bütün yönleriyle değerlendirdiğimizde şu gerçeği hepimiz çok net görebiliyoruz. Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır. Aileler parçalanmakta, nesiller kaybolmakta, istihdama, üretime, eğitime, sağlığa gitmesi gereken kaynaklar insanlık düşmanlarının kanlı dişlilerini ne yazık ki beslemektedir. Grup kürsülerinde kumarı masumlaştırmaya çalışanların, iktidara gelince içkiyi ucuzlatacağız diyenlerin ısrarla görmediği acı gerçek işte budur. Alkolü, sigarayı, uyuşturucuyu adeta özgürlük sembolü gibi yansıtanların gözlerini kapattığı ürkütücü tablo işte budur. Zehir tacirlerini çeşitli bahanelerle aklama yarışına girenlerin yüzleşmek istemedikleri durum işte budur. Ama biz bunu görüyoruz, duyuyoruz, tehlikenin farkındayız."

"Her çeşit bağımlılıkla mücadelede son derece kararlıyız"

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla siyaset yapan bir hükümet olarak her çeşit bağımlılıkla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, güvenlik kuvvetlerinin, yargının aynı şekilde görevlerini layıkıyla yaptığını belirtti.

Erdoğan, ancak hangi türde olursa olsun bağımlılığın bir bela olduğunu, emniyet tedbirlerinin tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Bunun için aile, toplum, siyasi partiler, dernekler, vakıflar, üniversiteler, özellikle medya olarak hep beraber seferberlik ruhuyla hareket edilmesi, eldeki her imkanının devreye alınması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Şüphesiz medyada asıl görev, kamu yayıncımız olan TRT'mize, yani siz TRT çalışanlarına ve yönetimine düşüyor. Kamu spotlarının ötesine geçen yeni bir anlayışla bağımlılık meselesini irdelemeli, incelemeli, bu sorunun üzerine dirayetle gitmeliyiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde TRT'nin öncülük etmesini, medyanın tamamına örnek olacak evsafta özgün, kaliteli ve etkili projeler üretmesini beklediğini dile getirdi.

Madden olduğu kadar manen de güçlü bir gençliğin, bu tür sosyal marazlara karşı en sağlam kale olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdeal sahibi, ufuk sahibi, öz güven sahibi, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlik derken biz işte bu hassasiyetle hareket ediyoruz. Açılışını yaptığımız TRT Genç'in bilhassa bu konuda önemli bir boşluğu doldurmasını ümit ve arzu ediyorum." dedi.

(Sürecek)