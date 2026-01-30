Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yeni yollar ve yatırımlarla büyütmeye devam edeceğiz. Bizimle muhalefet arasındaki en büyük fark budur. Onların rüşvet çarkları, para kuleleri dışında hiçbir eseri yoktur." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi yeni yollar ve yatırımlarla büyütmeye devam edeceğiz. Bizimle muhalefet arasındaki en büyük fark budur. Onların rüşvet çarkları, para kuleleri dışında hiçbir eseri yoktur.' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.