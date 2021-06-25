Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

DIŞARIDA KALAN KADINLARI İÇERİYE ALDIRDI

Konuşmasının başında katılımcıları ve kent sakinlerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan Akdeniz'in incisi, kültürün dayanışmanın şehri Hatay'ın her bir ilçesindeki kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. Hatta hanım kardeşlerime özellikle oradan bir imkan sağlarsak, onlar da burada sandalyeler üzerinden şu toplantımızı takip ederlerse isabetli olur. Polis arkadaşlarım bariyerleri hemen kaldırıversinler." ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine salondaki dinleyiciler alkışlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kardeşlerim, bugün gördüğünüz gibi birçok açılışları yapacağız. Başta Hatay Şehir Stadı'mız olmak üzere barajlarla, birçok spor tesisleriyle inşallah Hatay'ımızı çok farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz. Ben bu arada Türkmen'i, Kürdü, Arabı ile Hatay'ımızın hoşgörü atmosferi içerisinde bulunduğu için sizleri bu anlamda da selamlıyorum. Hep şunu söyledik. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız, dedik. Bu kardeşliğimiz hamdolsun bizi bugünlere getirdi. Önümüzde daha iyi günler var. Bunu sizlerle gerçekleştireceğiz. Ben sizlere inanıyorum. 2023'e hazır mıyız? 2023 inşallah Hatay'da bir değişim, bir dönüşüm yılı olacak mı? Sizin bu haykırışlarınız bunu gösteriyor.

"HATAY GENÇLİĞİ NEYE LAYIKSA ONU YAPACAĞIZ"

Gelirken yine gördüm, çakılı bir çivi yok. Bıraktığımız gibi kalmış Hatay. İşte arkamda 26 bin 600 kişi kapasiteli Hatay Şehir Stadı. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlar ise laf ederler. Unutmayın, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Burada da Hatay Kapalı Spor Salonu var. Kısa zamanda inşallah onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne layıksa onu yapacağız.

Bir şey sorayım; şu havalimanını kim yaptı? Havalimanından buraya kadar bütün yolları kim yaptı? Diğerlerinin burada yaptığı yolları var mı? Bizim işimiz gücümüz bu. Amik Ovası sürekli taşkınlar altındaydı. Elhamdülillah bunu da kurtardık. İnşallah yeni barajlarla, kapalı su dağıtım sistemleriyle beraber su sıkıntısını da tamamıyla çözme noktasına geliyoruz. Unutmayın! Bu ülkede Hatay nasıl ki işgalin acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Biz de bunu çok iyi bilen Hatay'a hizmet etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Yapacağımız çok şey var.

"HATAY'A KATARILAN SOSYAL YARDIM MİKTARINI YILLIK 1.3 MİLYAR LİRAYA ULAŞTIRDIK"

Her bir yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Belediyelerimizi, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını 5'e 10'a katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk. Her alanda en gelişmiş alt yapıyla en ileri hizmetlerle biz donattık. 19 yılda Hatay'a toplam 35 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 8 bin 836 adet yeni derslik kazandırdık. Hatay'a ikinci devlet üniversitesini biz kurduk. Antakya, Kırıkhan ve İskenderun'da 2350 kişili yeni yurt binaları daha açacağız. Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini biz kazandırdık. Şehrimize 44 adet spor tesisi ve gençlik merkezleriyle birlikte Hatay Stadyumu'nu da biz kazandırdık.

Hatay'a aktarılan sosyal yardım miktarını yıllık 1.3 milyar liraya ulaştırdık. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 45 adet sağlık tesisi inşa ettik. 23 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. 660 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi'nin projesi devam ediyor. 8 bin konut projesini hayata geçirdik. 6 millet bahçesi projesini başlattık.

"KARŞIMIZDAKİLERİN GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRDÜK"

Sınır ötesi harekatlarla ülkemize kurulmak istenen tuzakları bozduk. Türkiye'yi küresel sistemin en sıralarına çıkarmak için girdiğimiz her mücadelede bunlar önümüze çıktı. Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız. Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya çalışanların sonu hüsrandır. Maalesef karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayın bir anlayış var. Karşımızdakilerin gerçek yüzlerini, gerçek niyetlerini gördük. Ona göre kendi yolumuzu çizdik. Türkiye'yi küresel sistemin en sıralarına çıkarmak için girdiğimiz her mücadelede bunlar önümüze çıktı. Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız.

Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya çalışanların sonu hüsrandır. Maalesef karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayın bir anlayış var. Karşımızdakilerin gerçek yüzlerini, gerçek niyetlerini gördük. Ona göre kendi yolumuzu çizdik."