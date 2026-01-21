Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok, hiçbir ülkenin iç işlerine karışmayız. Ülkemizin çıkarlarına halel gelmesine de izin vermeyiz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok, hiçbir ülkenin iç işlerine karışmayız. Ülkemizin çıkarlarına halel gelmesine de izin vermeyiz.' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.