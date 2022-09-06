GÜNDEM / 6 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından onuruna verilecek resmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan, Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi ve Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyelerini kabul edecek.

Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ve Bosna-Hersek İslam Birliği (Riyaset) yeni binasını da ziyaret edecek Erdoğan, İş Forumu'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Balkan turunun ikinci ayağı olan Sırbistan'a gidecek.

(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındık harman yerini ziyaret edecek, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, partisinin grup toplantısı ile Giresun İş İnsanları ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak.

(Giresun/09.30/11.30/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin "Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı" tanıtımına katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Karaçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Kültür Yolları Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, büyükelçilerle birlikte İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanda incelemelerde bulunacak.

(Bursa/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu dördüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.

(Tiflis/14.30) (Fotoğraflı)

3- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo mücadelesi sürüyor.

(New York) (Fotoğraflı)

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