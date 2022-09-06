GÜNDEM / 6 Eylül 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM / 6 Eylül 2022

06.09.2022 09:04
GÜNDEM / 6 Eylül 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından onuruna verilecek resmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan, Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi ve Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyelerini kabul edecek.

Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ve Bosna-Hersek İslam Birliği (Riyaset) yeni binasını da ziyaret edecek Erdoğan, İş Forumu'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Balkan turunun ikinci ayağı olan Sırbistan'a gidecek.

(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındık harman yerini ziyaret edecek, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, partisinin grup toplantısı ile Giresun İş İnsanları ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak.

(Giresun/09.30/11.30/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin "Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı" tanıtımına katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Karaçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Kültür Yolları Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, büyükelçilerle birlikte İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanda incelemelerde bulunacak.

(Bursa/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu dördüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.

(Tiflis/14.30) (Fotoğraflı)

3- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo mücadelesi sürüyor.

(New York) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bizim muhatabımız ve dengimiz değildir (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bizim muhatabımız ve dengimiz değildir (2) Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 6 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:47 Mahkeme davayı bozmuştu! Korkunç suçlara karışan Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava sil baştan
08:16 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
08:02 Ümit Özdağ "MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusunu soran gence hakaret etti
07:42 Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak
01:03 Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Civelek'in nişanlısı düğün davetiyesini paylaştı: Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
00:24 Araç sahiplerine çifte darbe! Benzine ve motorine zam geldi
00:21 Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş hakkında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı
00:10 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor
23:59 Şeyma Subaşı zengin sevgilisiyle 5. kez katıldığı çöl partisinde: Harika anlar yaşadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 09:04:08. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 6 Eylül 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement