Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup, bugün Başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmayacağız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup, bugün Başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmayacağız.' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.