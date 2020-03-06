Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Mersin'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Mersin'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Mersin'de

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir dizi açılış, ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Mersin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Mersin'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir dizi açılış, ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Mersin'e geldi.


Oktay, Mersin programı kapsamında ilk olarak Mersin Valiliğini ziyaret etti. Beraberinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile birlikte sahil valilik binasına gelişinde Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri ve protokol üyelerince karşılanan Fuat Oktay, polis merasim mangasını selamladı. Ardından Vali Ali İhsan Su ile görüşen Oktay, yaklaşık 1 saat süren brifingin ardından Muğdat Camii'nde kılınacak cuma namazı için valilikten ayrıldı.


Oktay, Mersin programı kapsamında Mersin Üniversitesi bünyesinde hizmete girecek olan Onkoloji Hastanesi'nin açılış törenine katılacak. Ardından İdlib şehidi Astsubay Çavuş Muhammet Akay'ın baba evini ziyaret edecek olan Fuat Oktay, akşam da sivil toplum örgütü temsilcileriyle toplantıya katılacak. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
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