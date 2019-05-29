Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Başkanı Nail Olpak
ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe
Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Karma Ekonomik Komisyon Başkanı olduğu Kırgızistan
, Azerbaycan
, Kazakistan
, Sudan
, Türkmenistan
, Özbekistan
, Romanya
ve Portekiz
'in İş Konseyi Başkanları da yer aldı.
İlgili ülkelerle Türkiye
arasındaki başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere yatırım, turizm ve eğitim alanında ön plana çıkarılabilecek hususların ele alındığı kabulde, özellikle uluslararası müteahhitlik hizmetleri hususunda firmaların önünün açılması konusuda görüş alışverişine bulunuldu.
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