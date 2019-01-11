Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuela'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuela'da

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuela'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile görüştü.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılan Oktay, Askeri Akademi'de Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile bir araya geldi.

Görüşmede, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Küba'ya gerçekleştirdiği ziyaretle başlayan ikili ilişkilerin yapılan bu görüşmeyle daha da pekiştirildiği ifade edildi.

Küba ile her alanda iş birliği imkanlarının artırılması gerektiğinin dile getirildiği görüşmede biyoteknoloji, turizm ve yenilenebilir enerji sektörlerinde ortak çalışma yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Görüşmede, Türkiye-Küba Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın 2019'da, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye yapacağı ziyaret marjında yapılması konusunda mutabık kalındı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki'yi de kabul etti.

Kabulde, Türkiye'nin her zaman Filistin'in haklı davasını savunduğu ve bütün imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer aldığı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:02 Kaynak: AA

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