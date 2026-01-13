Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

13.01.2026 12:25


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadeleye ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konuda çok hassas, bir sosyal yara olarak bunu görüyor ve burada yapılması gereken her şeye çok güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor. Partimiz de bu vesileyle daha detaylı bir şekilde neler yapıldığını gördü. Parti olarak da bu konularda çalışmalar yapılacak." dedi.
Yılmaz, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Toplantıda gerçekleştirdiği sunuma ilişkin soru üzerine Yılmaz, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgeyle Resmi Gazete'de yayımlandığını ve ilgili kurumlara iletildiğini hatırlattı.
"Ocak ayı içinde ilk izleme toplantımızı yapacağız"
Yılmaz, planda 71 eylemin yer aldığını ve her kurumu kapsadığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Her kurum kendi eyleminden haberdar oldu ve onları takip ediyor. Diğer taraftan bu çalışmanın çeşitli alt başlıkları var. Her bir alt başlığın da bir koordinatör kurumu var. 2 ayda bir Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığında bir izleme toplantısı yapılıyor. 4 ayda bir de benim başkanlığımda bir izleme toplantısı yapıyoruz. Ocak ayı içinde ilk izleme toplantımızı yapacağız. Burada atılan adımlar var. O adımları değerlendireceğiz ve eylem planının nasıl gittiğine bakacağız.
Burada da çok güzel tartışmalar oldu. Genel başkan yardımcılarımız, grup başkanvekillerimiz hemen hemen herkes söz alıp fikirlerini ifade etti. Buradaki fikirlerden de şüphesiz istifade edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konuda çok hassas, bir sosyal yara olarak bunu görüyor ve burada yapılması gereken her şeye çok güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor. Partimiz de bu vesileyle daha detaylı bir şekilde neler yapıldığını gördü. Parti olarak da bu konularda çalışmalar yapılacak. Çünkü bu işin bir arz tarafı, bir de talep tarafı var. Arz tarafında kolluk kuvvetlerimizin güçlendirilmesi, caydırıcılık, suçun önlenmesi, sanal medyada sitelerin kapatılması, mali olarak işlerin takibi var. Talep tarafında da toplumsal farkındalık ve iletişim çok önemli. Yani insanların bu tür bağımlılıklara girmemesi. Burada milli eğitimden medyadaki kamu spotlarına, sivil toplumun bu konuda harekete geçirilmesi, ailelerin daha fazla bu olaya sahiplenmesi gibi birçok alt başlık ve çok çeşitli boyutları var. Dolayısıyla bütüncül bir plan inşallah kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki gerekli talimatlarıyla bütün çalışmaların bu noktaya getirildiğini, toplantıda ifade edilen fikirlerle, eylem planını geliştirerek uygulamaya devam edeceklerini belirterek, hukuki açıdan caydırıcılığın artırılması için Adalet Bakanlığının çalıştığını bildirdi.

Kaynak: AA

13:37
