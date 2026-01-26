Cumhuriyetçiler, Alex Pretti'nin Ölümünü Eleştirdi

NEW ABD'de Cumhuriyetçi silah savunucuları, Minnesota eyaletinde bir gösteride silah taşıyan Alex Pretti'nin polis tarafından tehlikeli görülerek öldürülmesini eleştirdi.

Minneapolis kentinde hemşire Alex Pretti'nin, silah taşıdığı için ABD Göçmenlik ve Sınır Koruma (ICE) ekipleri tarafından öldürülmesi, genellikle Cumhuriyetçi görüşlere sahip olduğu bilinen silah hakları savunucuları tarafından eleştirildi.

South Carolina??????? eyaleti Greenville kenti Ulusal Silah Hakları Derneğinin Sözcüsü Taylor Rhodes, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Petti'nin bir protestoya silah ve yedek şarjörle gelmesinin doğru olmadığını belirten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Yedek şarjör taşımanın tek başına suç işlemek bağlamında hiçbir şey ifade etmeyeceğini savunan Rhodes, Patel'e cevaben, "Yasalara saygılı binlerce Amerikalı bunu her gün yapmaktadır. Bu standart bir uygulamadır, aşırıya kaçmak değildir. Aksini iddia etmek, (ABD Anayasası'nın) ikinci maddenin kapsadığı haklar için tehlikeli bir emsal oluşturur." ifadelerine yer verdi.

Minnesota Silah Sahipleri Birliği tarafından yapılan açıklamada da Patel'in açıklamasının "Minnesota yasalarına göre tamamen yanlış" olduğu kaydedildi.

ABD'de silah hakları konusunda en bilinen kuruluşlardan biri olan Ulusal Silah Birliği ise (NRA), California Merkez Bölgesi Başsavcı Yardımcısı Bill Essayli'nin, "Eğer elinizde silahla kolluk kuvvetlerine yaklaşırsanız, sizi vurmak için yasal olarak haklı olma ihtimalleri çok yüksektir." şeklindeki açıklamasına katılmadığını bildirdi.

NRA yetkilileri X üzerinden yaptığı açıklamada, Essayli'nin ifadelerinin "tehlikeli ve yanlış" olduğunu belirterek, "Sorumlu kamuoyu, genellemeler yapmak ve yasalara uyan vatandaşları şeytanlaştırmak yerine, kapsamlı bir soruşturmanın sonuçlarını beklemelidir." ifadelerini kullandı.

Bir diğer kuruluş Amerika Silah Sahipleri Birliği de Essayli'nin yorumlarını eleştirerek, "Anayasa'nın ikinci maddesi, Amerikalıların protesto ederken silah taşıma hakkını koruyor. Federal hükümet bu hakka müdahale etmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri, Pretti'nin protesto sırasında silah taşımaması gerektiğini öne sürmüştü.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.