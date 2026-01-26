Cumhuriyetçiler, Alex Pretti'nin Ölümünü Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhuriyetçiler, Alex Pretti'nin Ölümünü Eleştirdi

26.01.2026 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minnesota'da silah taşıdığı için öldürülen hemşire Alex Pretti, Cumhuriyetçi silah savunucularını kızdırdı.

NEW ABD'de Cumhuriyetçi silah savunucuları, Minnesota eyaletinde bir gösteride silah taşıyan Alex Pretti'nin polis tarafından tehlikeli görülerek öldürülmesini eleştirdi.

Minneapolis kentinde hemşire Alex Pretti'nin, silah taşıdığı için ABD Göçmenlik ve Sınır Koruma (ICE) ekipleri tarafından öldürülmesi, genellikle Cumhuriyetçi görüşlere sahip olduğu bilinen silah hakları savunucuları tarafından eleştirildi.

South Carolina??????? eyaleti Greenville kenti Ulusal Silah Hakları Derneğinin Sözcüsü Taylor Rhodes, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Petti'nin bir protestoya silah ve yedek şarjörle gelmesinin doğru olmadığını belirten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Yedek şarjör taşımanın tek başına suç işlemek bağlamında hiçbir şey ifade etmeyeceğini savunan Rhodes, Patel'e cevaben, "Yasalara saygılı binlerce Amerikalı bunu her gün yapmaktadır. Bu standart bir uygulamadır, aşırıya kaçmak değildir. Aksini iddia etmek, (ABD Anayasası'nın) ikinci maddenin kapsadığı haklar için tehlikeli bir emsal oluşturur." ifadelerine yer verdi.

Minnesota Silah Sahipleri Birliği tarafından yapılan açıklamada da Patel'in açıklamasının "Minnesota yasalarına göre tamamen yanlış" olduğu kaydedildi.

ABD'de silah hakları konusunda en bilinen kuruluşlardan biri olan Ulusal Silah Birliği ise (NRA), California Merkez Bölgesi Başsavcı Yardımcısı Bill Essayli'nin, "Eğer elinizde silahla kolluk kuvvetlerine yaklaşırsanız, sizi vurmak için yasal olarak haklı olma ihtimalleri çok yüksektir." şeklindeki açıklamasına katılmadığını bildirdi.

NRA yetkilileri X üzerinden yaptığı açıklamada, Essayli'nin ifadelerinin "tehlikeli ve yanlış" olduğunu belirterek, "Sorumlu kamuoyu, genellemeler yapmak ve yasalara uyan vatandaşları şeytanlaştırmak yerine, kapsamlı bir soruşturmanın sonuçlarını beklemelidir." ifadelerini kullandı.

Bir diğer kuruluş Amerika Silah Sahipleri Birliği de Essayli'nin yorumlarını eleştirerek, "Anayasa'nın ikinci maddesi, Amerikalıların protesto ederken silah taşıma hakkını koruyor. Federal hükümet bu hakka müdahale etmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri, Pretti'nin protesto sırasında silah taşımaması gerektiğini öne sürmüştü.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Minnesota, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyetçiler, Alex Pretti'nin Ölümünü Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 23:16:58. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhuriyetçiler, Alex Pretti'nin Ölümünü Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.