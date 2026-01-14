Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.
Bölgede kar yağışı özellikle Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görülüyor.
Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları, araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.
Son Dakika › Güncel › D-100 Kara Yolunda Kar Yağışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?