DAGC ve ASKON'dan İşbirliği Ziyareti

13.01.2026 13:21
DAGC Başkanı Türkez, ASKON Erzurum Şube Başkanı Turan'ı ziyaret ederek iş birliği konularını ele aldı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan'ı ziyaret etti.

"Bizler Erzurum'un sahiplenenlerdeniz"

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Erzurum ve bölgede köklü bir cemiyet kuruluşunun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, ASKON Erzurum Şubesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Turan, "ASKON, ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi adına haklı zenginlikler üreten, üyelerinin kurumsal altyapılarını güçlendiren, üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve milli şuuru geliştiren, aynı misyonu paylaşan ulusal ve uluslararası kuruluş ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuran etkin bir kuruluştur. ASKON olarak bizler Erzurum'un sahiplenenlerdeniz. Kadim şehrimiz Erzurum'un en büyük sivil toplum örgütü olarak üyelerimizin rekabet gücünü artırmak, dijitalleşme ve dış ticaret potansiyellerine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Erzurum'un hızlı tren projesi ticari kaderini değiştirecektir. Üyelerimizi her zaman bağrımıza basacak, birlik ve beraberlik içerisinde elimizi taşın altına koyarak şehrimiz ve ülkemiz için değer oluşturmayı sürdüreceğiz. ASKON çatısı altında kıymetli yönetim kurulumuz ile birlikte ASKON Erzurum Şubesi olarak Türkiye Yüzyıl'ının inşası için koşturuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; meslek ilkelerinden ödün vermeden fedakarca görev yapan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, tüm gazetecilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir çalışma hayatı temenni ediyorum. ASKON Ailesi olarak, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ayhan Türkez'e kıymetli yönetimine teşekkür ediyorum." dedi

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, ise Erzurum'da iş istihdamının önemine değinerek, Palandöken Dağı'nın Erzurum'a kış ve yaz turizminin yanı sıra sanayi potansiyelini artırmak için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Sadece bir dağ değil; Erzurum'un ruh ve vizyon kaynağıdır. Turizme olan katkısının yanı sıra, şehrin ekonomik döngüsüne olan katkısına Erzurum ASKON'nun önemli desteğinin daha da artıracağını temenni ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Erzurum, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

