Dağlık Karabağ: Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan Financial Times'a konuştu, 'Türkiye Kafkaslarda... - Son Dakika
BBC

Dağlık Karabağ: Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan Financial Times'a konuştu, 'Türkiye Kafkaslarda...

09.10.2020 14:42
Dağlık Karabağ: Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan Financial Times'a konuştu, 'Türkiye Kafkaslarda..., System.String[]

Financial Times gazetesine konuşan Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Türkiye'yi "Kafkaslarda yeni bir Suriye yaratmakla" suçladı.

Financial Times (FT) gazetesine konuşan Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Türkiye'yi "Kafkaslarda yeni bir Suriye yaratmakla" suçladı. Sarkisyan uluslararası toplumdan, "Türkiye'nin, Dağlık Karabağ'ın kontrolünü ele geçirmek için yapılan savaşa müdahalesini" engellemesini istedi.

Sarkisyan Türkiye'nin Ermenistan'a bağlanmak isteyen Dağlık Karabağ bölgesiyle çatışmasında Azerbaycan'a askeri ve diplomatik destek vermesinin, Rusya'nın taraflar arasındaki geleneksel dengeleyici rolünü değiştirdiğini söyledi.

Ermenistan lideri, "Eğer uluslararası planda bu bölgeyi yeni bir Suriye yapma yaklaşımı içindeki Türkiye'yi durdurmak için şimdi harekete geçmezsek, herkes zarar görecek" dedi.

"Türkiye bu denklemden çıkarıldığı an, ateşkese ve müzakere masasına yaklaşmış olacağız" diyen Sarkisyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ve ABD'nin daha fazla baskı yapmasını umuyorum. NATO üyesi olmak, kendine hakim olmayı gerektirir. Gidip rahat rahat başkaları arasındaki çatışmalara karışamazsınız. Bir NATO üyesi Dağlık Karabağ'la savaşında Azerbaycan'a nasıl yardım edebilir? Biri bana açıklasın. Bu NATO'nun rolünün tamamen yeniden tanımlanmasıdır."

Türkiye'nin reddettiği, Suriye'den Azerbaycan'a savaşçı gönderildiği iddialarını tekrarlayan Sarkisyan "Çatışmalar bitince bu militanlar kalacak mı? Bu sadece Ermenistan değil bütün Kafkaslara yönelik bir tehdittir, Rusya'ya tehdittir. Orta Asya ülkeleri üzerinde ciddi etkileri olabilir, İran'ın kuzeyinde etkili olabilirler" diye konuştu.

FT ise Türkiye'nin Azerbaycan'a silahlı insansız hava araçları ve "Suriye'den getirilen milisler" göndererek, arabulucu rolündeki Rusya'ya meydan okuduğu yorumunu yaptı.

Gazete, Suriye'den milislerin gönderildiği iddialarını Azerbaycan'ın reddettiğini de yazdı.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev önceki gün Rus televizyonunda, bu savaşta saldırgan olan tarafın Ermenistan olduğunu söylemiş ve kalıcı bir barış için "işgal altındaki toprakların tamamen ve koşulsuz olarak iade edilmesi gerektiğini" kaydetmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Perşembe günü Ermeni güçlerinin bazı Azeri köylerini topa tuttuğunu ve sivillerin yaralandığını açıklamıştı.

Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan ise bu açıklamalarla ilgili olarak "Tam tekmil bir savaş var. Belki bugün, dün ya da daha önceki gün bazı siviller Dağlık Karabağlı Ermeni güçleri tarafından vurulmuş olabilir. Ama kim başlattı bunu? Önce kim vurdu sivilleri? Azeri tarafı vurdu" diye konuştu.





Nüfusunun çoğu Ermeni olan Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991 yılında "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ilan edildi. Ancak bu ülkeyi Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Dağlık Karabağ'a çözüm bulunması için arabuluculuk faaliyetleri yürütmek üzere 1992'de kurduğu Minsk Grubu'nun eş başkanlığını ABD, Rusya ve Fransa yürütüyor.

1994 yılında savaş, Rusya, Fransa ve ABD'nin arabuluculuğu ile varılan ateşkesle sona ermiş ve bölge, Azerbaycan'dan ayrılığını ilan eden yerel Ermeni idaresinin kontrolünde kalmıştı.

O zamandan beri bölgede zaman zaman alevlenen çatışmalara her seferinde Rusya müdahale etmiş ve iki eski Sovyet Cumhuriyeti arasındaki gerilim bir süre sonra yatışmıştı.

27 Eylül'den bu yana süren son çatışmalarda ise yüzlerce kişi öldü, on binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Dağlık Karabağ: Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan Financial Times'a konuştu, 'Türkiye Kafkaslarda...

Tigran Sarkisyan, Ermenistan, Türkiye, Times, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dağlık Karabağ: Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan Financial Times'a konuştu, 'Türkiye Kafkaslarda... - Son Dakika Dünya

BBC
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