Daikin'den Eğitim Maratonu

26.01.2026 10:39
Daikin, bayileri için ülke genelinde ısı pompası eğitim programı düzenledi, 400 katılımcı yer aldı.

Daikin Türkiye, ısıtma ve soğutma alanında faaliyet gösteren bayilerine yönelik geniş kapsamlı bir eğitim programını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, sürdürülebilir geleceğin en önemli teknolojisi olan ısı pompaları konusundaki uzmanlığını tüm Türkiye'ye yayıyor.

Bu kapsamda şirket, Antalya'dan Trabzon'a, İzmir'den Gaziantep'e kadar Türkiye'nin dört bir yanına yayılan kapsamlı eğitim serisiyle hem teknik bilgiyi sahaya taşıdı hem de daha konforlu, çevre dostu yaşam alanlarının kurulmasına katkı sundu.

Geçmiş tecrübe şartı aranmaksızın, teknolojiye ilgi duyan ve potansiyeli olan bayiler için kurgulanan süreç, sektörde nitelikli insan kaynağını artırmayı hedefliyor.

Daikin Akademi çatısı altında organize edilen ve 2025 boyunca gerçekleştirilen bilgi yolculuğu, Türkiye'nin farklı iklim koşullarına sahip birçok şehrine uğradı.

Antalya, İzmir, Adana, Samsun, Trabzon ve Gaziantep başta olmak üzere 12 ilde gerçekleştirilen fiziksel buluşmaların yanı sıra dijital platformlar üzerinden de katılımcılara ulaşıldı.

Eğitim maratonunda yaklaşık 400 katılımcı yer aldı

Toplamda 16 ayrı oturum şeklinde düzenlenen eğitim maratonunda, yaklaşık 400 katılımcı yer aldı ve 2 bin 800 insan/saatlik bir eğitim performansı sergilenerek sektöre önemli bir bilgi birikimi kazandırıldı.

Özellikle İzmir ve Antalya gibi ısı pompası kullanımının yoğun olduğu bölgelerdeki yüksek katılım, bayilerin konuya olan ilgisini ve gelişim isteğini ortaya koydu.

Sektöre değer katan eğitimler, Daikin Akademi'nin kurumsal olarak almaya hak kazandığı ISO 29993 sertifikasının güvencesiyle gerçekleştirildi.

Öğrenme hizmetlerinde uluslararası kalite standartlarını belgeleyen sertifika, Daikin Akademi'nin öğrenen odaklı yaklaşımını, süreçlerin uluslararası standartlarda yürütüldüğünü ve sürekli iyileştirildiğini kanıtlarken, katılımcıların alınan eğitime duyduğu güveni de pekiştiriyor.

Eğitimlerin içeriği, sadece cihazların nasıl çalıştığını anlatmanın ötesine geçerek, bir yaşam alanının ihtiyaçlarını doğru analiz etmeye odaklandı.

Daha çevreci, ekonomik ve geleceğe uyumlu iklimlendirme çözümlerinin yaygınlaşması için bayileriyle ilerleyen Daikin, Türkiye'nin dört bir yanındaki profesyonelleri bu dönüşüme ortak ediyor.

Isı pompalarının giderek artan kullanım alanları, sürdürülebilir yaşam vizyonunu güçlendirirken, eğitimlerle elde edilen bilgi birikimi de değişimin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlıyor.

Daikin, eğitimlerle teknolojiyi insan hayatına en verimli şekilde entegre etmeye devam ediyor ve Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunda bayileriyle birlikte güçlü bir adım atıyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

