Daikin’le çocuklar yaz tatilinde hem doğayı koruyor hem ödülleri topluyor!

İklimlendirme sektörünün öncü markası Daikin, “Gelecek nesillerin eğitimine katkıda bulunmak” vizyonuyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projesiyle çocuklarda temiz hava ve iklim değişikliği konularında farkındalık yaratmaya devam ediyor. Daikin Türkiye'nin, çocuklarda temiz hava ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Temiz Hava Elçileri projesi, yaz tatilinde de hız kesmeden devam ediyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar bu kez dijital platform üzerinden çevre dostu görevlerle buluşuyor. Eğitici videolar, interaktif içerikler ve günlük görevlerle hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar, yaz tatillerini verimli geçirirken çevre konusunda farkındalıklarını da artırıyor.

2017 yılından beri yaklaşık 4 bin çocuğu temiz hava konusunda bilinçlendiren proje, yalnızca okul döneminde değil yılın her döneminde çocukların çevreyle bağını güçlendirmeyi hedefliyor. Yaz boyunca sürdürülen görevler sayesinde çocuklar öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşıyor; aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşarak temiz hava bilincinin yayılmasına katkı sağlıyor. Daikin, sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği bilincinin erken yaşlarda kazanılmasının kalıcı olduğuna inanıyor. Bu nedenle projeyi yalnızca bir farkındalık çalışması değil, dünyanın geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan marka, çocukların bugünden kazanacağı doğa sevgisinin, yarının sağlıklı ve sürdürülebilir toplumlarını inşa etmedeki kilit rolüne dikkat çekiyor.

Yaz tatilinde eğlenceli görevler ve ödüller

Fiziksel sınırları ortadan kaldıran www.temizhavaelcileri.com platformu, yaz aylarında çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği bir deneyim sunuyor. Japonca "hava" anlamına gelen ve projenin sevimli kahramanı Tenki eşliğinde çocuklar, eğitici animasyonları izleyerek çevre ve sürdürülebilirlik hakkında yeni bilgiler ediniyor. Yaz tatili boyunca kendilerini bekleyen görevlerde; çevrelerindeki bitki türlerini keşfediyor, enerji israfına neden olan unsurları tespit ederek enerji verimliliğinin önemini öğreniyor, geri dönüşüm ve yeniden kullanım alışkanlıkları kazanıyor, temiz hava ve hava kirliliği konusunda farkındalık geliştiriyor. Görevleri tamamladıkça puan biriktiren Temiz Hava Elçileri, oyunlaştırma sistemi sayesinde bu puanları tablet, bilim seti ve hediye çeki gibi çeşitli ödüllere dönüştürüyor. Böylece çocuklar, yaz tatilini yalnızca eğlenerek değil; çevreye duyarlı alışkanlıklar kazanarak da değerlendiriyor.

Temiz hava elçileri her geçen gün büyüyor

Bugüne kadar aralarında Adana, Mardin, Sakarya ve Diyarbakır gibi şehirlerin bulunduğu Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 34 köy okulunda açılan "Temiz Hava Sınıfları" ile fiziki olarak da çocukların sağlıklı hava solumasına imkan tanıyan proje, dijital platformla ulaştığı kitleyi her geçen gün daha da büyütüyor. Yaklaşık 4 bin temiz hava elçisine sahip olan proje, 5-12 yaş arası çocuklara çevre bilinci yerleştiriyor. Tatil döneminde sisteme kaydolan yeni çocuklarla giderek büyürken, Daikin Türkiye 2030 yılı sonuna kadar 5 bin 500 temiz hava elçisine ulaşmayı hedefliyor. Daikin, çocuklara erken yaşta kazandırılan bu bilinci, dünyamızın geleceğine ve temiz bir nefese yapılan en değerli yatırım olarak görmeye devam ediyor.