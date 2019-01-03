Son Dakika Haberleri: Dakar Rallisi Heyecanı Başlıyor

Dakar Rallisi Heyecanı Başlıyor

38 dakika önce

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 7 Ocak'ta başlayacak.

Dakar Rallisi Heyecanı Başlıyor, System.String[]
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 7 Ocak'ta başlayacak.

Kazanmak kadar tamamlamanın bile zor olduğu ralliye bu yıl Peru ev sahipliği yapacak. Pazar günü yapılacak sembolik startın ardından resmi olarak 7 Ocak Pazartesi günü başkent Lima'da başlayacak 41. Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta başladığı yerde tamamlanacak.

Otomobil, motosiklet, kamyon, SxS ve quad olmak üzere beş kategoride 10 etap sürecek yarışlarda, katılımcılar yaklaşık 5 bin kilometre yol katedecek.


Yarışlarda, bugüne kadar 28 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:30 Kaynak: AA

Lima, Dakar, Spor
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