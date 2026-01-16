Dakar Rallisi'nde 12. Etap Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dakar Rallisi'nde 12. Etap Sonuçları

16.01.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nasser Al-Attiyah ve Ricky Brabec, 2026 Dakar Rallisi'nin 12. etabını kazandı.

2026 Dakar Rallisi'nin 12. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında ise ABD'li Ricky Brabec kazandı.

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin 12. etabı, Al Henakiyah-Yanbu şehirleri arasındaki 311 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 21 dakika 52 saniyelik derecesiyle Dacia Sandriders takımından Katarlı Nasser Al-Attiyah elde etti.

ABD'li Mitch Guthrie (Ford Racing), 1 dakika 4 saniye farkla ikinci, Avustralyalı Toby Price (Toyota Gazoo) ise liderin 1 dakika 25 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Beş kez Dakar Rallisi şampiyonu Al-Attiyah, genel klasmanda 48 saat 1 dakika 51 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.

Motosiklette kazanan Ricky Brabec

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Ricky Brabec, 3 saat 19 dakika 1 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

ABD'li pilotu, 3 dakika 43 saniye sonra bitiş çizgisine giden Arjantinli Luciano Benavides (Red Bull KTM) ve 12 dakika 58 saniye geriden gelen İspanyol Tosha Schareina (Monster Energy Honda) takip etti.

Monster Energy Honda takımından Brabec, genel klasmanda 48 saat 8 dakika 12 saniyelik süresiyle zirveye yükseldi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, yarın Yanbu kentindeki son etapla tamamlanacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nde 12. Etap Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:56
Süper Lig ekibinde deprem 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:07:35. #7.11#
SON DAKİKA: Dakar Rallisi'nde 12. Etap Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.