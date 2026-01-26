Dalaman'da Çocuk Bisiklet Kazası

(MUĞLA) - Dalaman'da bisikletiyle gezen 9 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. Çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.
Dalaman'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki B.C'ye, Dalaman merkezden Kayacık istikametine gitmekte olan Furkan Karabulut yönetimindeki 48 HM 546 plakalı otomobil çarptı.
Hızla seyreden otomobilin metrelerce sürüklediği çocuk ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.
