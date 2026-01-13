Danimarka ve Grönland'dan ABD İle Zirve - Son Dakika
Dünya

Danimarka ve Grönland'dan ABD İle Zirve

13.01.2026 15:45
Danimarka ve Grönland, Trump'ın Grönland'ı alma baskısına karşı ABD ile görüşecek.

(ANKARA) - Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arktik adasının kontrolünü ele geçirme yönündeki baskılarını artırması üzerine, yarın Washington'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poelsen, gelecek hafta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşecek.

Danimarka, Grönland ve ABD arasında üçlü zirve yapılacağı açıklandı. Kopenhag'da gazetecilere konuşan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, toplantının formatının belirlendiğini duyurdu. Rasmussen, "ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de toplantıya katılmak istediğini belirtti ve görüşmeye ev sahipliği yapacak. Bu nedenle toplantı Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Rasmussen, Trump'ın Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı devralma tehditlerini yinelemesinin ardından, Grönlandlı mevkidaşı Vivian Motzfeldt ile birlikte ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan randevu talep ettiklerini açıklamıştı.

Rasmussen, görüşme taleplerinin arkasındaki temel nedeni, "Amacımız, şu an bize verilen bu toplantı imkanıyla tüm bu tartışmayı, birbirimizin gözünün içine bakıp meseleleri konuşabileceğimiz bir toplantı odasına taşımak" sözleriyle ifade etti.

Danimarka, Arktik konusunu NATO'ya taşıyor

Siyasi gerilimin yanı sıra askeri ve stratejik adımlar da hız kazandı. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, "Arktik güvenliğini ele almak üzere gelecek hafta Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geleceğini" açıkladı.

"Danimarka'nın Grönland'da daha geniş kapsamlı bir askeri varlık planladığını" belirten Poulsen, "2026 yılında diğer NATO ülkelerinin de katılımıyla bölgede tatbikatlar ve eğitim faaliyetleri düzenleneceğini" duyurdu.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, "NATO içinde bir tartışma zemini oluşturmak ve özellikle ittifakın Arktik ve çevresindeki varlığına ilişkin konularda NATO'nun dikkatini daha fazla bölgeye çekmek, son yıllarda Danimarka'nın öncelikli politikası olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

