DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Suşehri'nde - Son Dakika
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DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Suşehri'nde

6 saat önce

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (DAP) Adnan Demir, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Suşehri'nde, System.String[]

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (DAP) Adnan Demir, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.


DAP tarafından yüzde 90 hibe olarak yapımı devam eden mezbahane inşaatı ve yapımı tamamlanan hayvan pazar alanını inceleyen Demir, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'den bilgi aldı.


DAP'ın bölgedeki hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla güzel çalışmalara imza atıldığını aktaran Yüksel, Demir'e teşekkürlerini iletti.


Suşehri'nin özellikle hayvancılık alanında gelişmesi için çalışacaklarını vurgulayan Yüksel, "Hayvan pazarı bölgenin en büyük alanına sahip konumda yapıldı. Şimdi ise mezbahanemiz teknolojinin son sistem makineleriyle donatılarak yapılmaktadır. Amacımız hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak." dedi.

Demir ise kısa süre içerisinde inşaatına başlanan mezbahanenin güzel ilerlediğini dile getirerek, çalışmalarda emeği olanları kutladı.

Yüksel Demir, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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