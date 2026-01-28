DAP Bölgesi Kalkınma Ajansları Erzurum'da Toplandı - Son Dakika
Ekonomi

DAP Bölgesi Kalkınma Ajansları Erzurum'da Toplandı

DAP Bölgesi Kalkınma Ajansları Erzurum\'da Toplandı
28.01.2026 14:08
DAP Bölgesi kalkınma ajansları, kamu yatırımlarını artırmak için Erzurum'da işbirliği toplantısı yaptı.

DAP Bölgesi kalkınma ajansları, işbirliği ve koordinasyon için Erzurum'da bir araya geldi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresinin ev sahipliğinde, Bölgenin potansiyelleri dikkate alınarak ve daha etkili kamu yatırımlarını hayata geçirmek amacıyla düzenlenen toplantıya; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van'da faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Fırat Kalkınma Ajansı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Serhat Kalkınma Ajansı ile Sivas ilinin DAP Bölgesine dahil edilmesiyle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yetkilileri katıldı.

DAP İdaresi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen yaptı. Başkan Demirdöğen, Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajanslarının aynı Bakanlığa bağlı iki kurum olarak, belirlenen görevleri ayrı ayrı yerine getirmeye çalıştığını ama daha başarılı olunması için bu iki kurumun iş birliği ve koordinasyonunun önemli olduğunu belirtti. Desteklenen projelerle bölgede ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışını ajanslarla birlikte sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Demirdöğen, kalkınma vizyonuna sahip olan bu iki kurumun mükerrer desteklerinin ancak iş birliği yoluyla önleneceğini söyledi.

Başkan Demirdöğen, "Onun için her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Biz takım ruhuyla çalışırsak bölgede güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Toplantıya katılan, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Caner Meydan ise, her ilin potansiyelinin ayrı olduğunu belirttiği konuşmasında, bu konudaki araştırmaların daha fazla olması gerektiği üzerinde durdu. Meydan, "İllerin doğal potansiyeli, maden potansiyeli açığa çıkmamış farklı ürün potansiyeli olabiliyor. Bunların araştırılması gerekiyor. Yerel Kalkınma Hamlesi teşvik programı bence bölgesel kalkınma ekosistemi içerisinde en önemli atılımlardan biri. İki yıl önce başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi konularını önümüzdeki sene biraz daha açmamız gerekiyor. Tarımsal ürünlerle ilgili '81 ilde 81 Ürün' programı başlatıyoruz. ve ortaya çıkan bu yeni ürünleri uluslararası pazara sunmak istiyoruz." dedi.

Kalkınma Ajansları Genel Sekreterlerinin toplantının önemini belirten konuşmalarının ardından, DAP BKİ ve ajansların faaliyet sunumları ve iş birliği alanlarının yer aldığı görüşmelere geçildi.

Toplantıya, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Yerel ve Kırsal Kalkınma Koordinasyon Dairesi Başkanı Funda Külerü, DAP İdaresi Başkan Yardımcıları Melih Kirişci ve Ömer Faruk Karyağdı, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ile SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ve her iki kurumun Koordinatörleri, Birim Başkanları, uzmanlar katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

15:18
