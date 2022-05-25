Datça'da öğrenciler ören yerinde temsili kazı yaptı - Son Dakika
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Datça'da öğrenciler ören yerinde temsili kazı yaptı

25.05.2022 15:44
Datça'da öğrenciler ören yerinde temsili kazı yaptı

Datça ilçesinde ortaokul öğrencileri, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında, tarihi Burgaz Ören Yeri'nde temsili olarak kazı çalışması yaptı.

Datça ilçesinde ortaokul öğrencileri, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında, tarihi Burgaz Ören Yeri'nde temsili olarak kazı çalışması yaptı.

Müzeler Haftası dolayısıyla Datça Yılmazlar Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Burgaz Ören Yeri'ni ziyaret etti.

Öğrenciler Arkeolojik Kazı ve Kültürel Miras Atölye Çalışması kapsamında, tarihi alanda temsili kazı yapan öğrencilere, tarihi alan hakkında bilgi verildi.

Knidos - Burgaz Kazı ve Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, öğrencilerin sorularını cevapladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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