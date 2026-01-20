Davos Zirvesi\'nde Küresel Sorunlar Masada

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yıl "Diyalog Ruhu" temasıyla gerçekleştirdiği Davos Zirvesi, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşlar, Çin'in artan nüfuzu ve ABD'nin "Önce Amerika" vizyonu çerçevesinde attığı radikal adımlarla sarsılan dünya düzenine ilişkin endişelerin gölgesinde gerçekleştiriliyor.

Siyaset ve iş dünyasının elitleri, küresel düzene ilişkin vizyonun sınırlarına kadar test edildiği bir dönemde dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli meseleleri tartışmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen yıllık toplantıda bir araya geliyor. Bugün ikinci gününe giren zirve, G7 ülkelerinden altı lider dahil 65 devlet ve hükümet başkanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 üst düzey siyasi lider ve dünyanın en büyük şirketlerinden yaklaşık 850 CEO'nun da katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Trump'ın politikalarından su kıtlığına kadar birçok konu ele alınacak

Bu yılki forumda Trump'ın Batı yarım küresinde Amerikan hakimiyetini tesis etmeyi amaçlayan siyasi doktrini ile nasıl başa çıkılacağından, yapay zekanın dünyayı nasıl dönüştürdüğü ve su kıtlığına kadar birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor. WEF toplantısının ayırt edici özelliklerinden biri de petrol endüstrisinin önde gelen isimlerinin yoğun katılımı olacak. Son dönemde Davos'u fosil yakıtlara karşı bir forum olarak gören petrol devleri, bu yıl aralarında ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Equinor ve ENI'nin lider isimleri tarafından temsil edilecek.

Son yıllarda Davos'ta giderek daha fazla öne çıkan Çin'in bu yıl da Davos'ta belirgin bir varlık gösterip göstermeyeceği de ilgiyle takip edilecek.

Trump'ın Zelenskiy ile görüşme planı yok

Bu yılki toplantı, olağanüstü bir jeopolitik çalkantı döneminde düzenleniyor. Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Davos'ta destek arayışını sürdürmesi bekleniyor. Uluslararası basında yer alan haberlerde Zelenskiy'in zirve marjında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediği, fakat Trump'ın böyle bir görüşme planlamadığı ileri sürülüyor.

Zürih Havalimanı, Davos'taki zirve nedeniyle normal trafiğe ek olarak bin ilave uçuş ekliyor.

Tüm gözler Trump'ın üzerinde

ABD Başkanı Trump, İsviçre Alplerindeki küçük kasabada gerçekleştirilen zirveye bu zamana kadarki en kalabalık Amerikan heyeti ile katılıyor. Avrupalı liderler zirveyi Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerini hedef alan tarife tehditleri, ABD'nin birçok uluslararası kuruluştan çekilmesi ve Grönland'ı ilhak etmeye ilişkin emelleri ile sarsılan eski düzeni kurtarmak için son şans olarak görüyor.

Geçtiğimiz yıl ikinci kez göreve başlamasından sadece birkaç gün sonra Davos'a uzaktan bağlanarak gümrük tarifeleri konusunda tehditlerde bulunan, NATO ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya çağıran ve ABD Merkez Bankası'ndan faiz oranlarını düşürmesini isteyen Trump'ın bu konuşmasında ABD yönetiminin önceliklerini ortaya koyması bekleniyor. ABD çıkarları için kurallara dayalı uluslararası düzen ve en yakın müttefiklerine karşı tarifeler de dahil olan adımlar atan Trump, bu yılki konuşmasını yarın yapacak. ABD başkanı, Perşembe günü ise diğer etkinliklere katılacak.

Zirvede bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in konuşması bekleniyor.

İran'a gönderilen davet iptal edildi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 19-23 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Davos zirvesi için Arakçi'ye gönderilen davetin iptal edildiğini duyurarak, "Arakçi geçen sonbaharda zirveye davet edilmiş olmasına rağmen, son birkaç haftada İran'da sivillerin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi, İran hükümetinin bu yıl Davos'ta temsil edilmesinin doğru olmadığı anlamına geliyor" açıklamasında bulundu. - BERN