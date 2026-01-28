De Wever: Trump'ın Tehditleri Avrupa'ya Kazanç Sağlamadı - Son Dakika
De Wever: Trump'ın Tehditleri Avrupa'ya Kazanç Sağlamadı

28.01.2026 17:25
Belçika Başbakanı De Wever, Trump'ın Grönland tehditlerinin Avrupa'nın bağına zarar verdiğini belirtti.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki tehditlerinin kendisine büyük bir kazanç sağlamadığını, tüm bunlara rağmen Avrupa'nın transatlantik bağı koruması gerektiğini dile getirdi.

De Wever, Federal Parlamento'da yaptığı konuşmada, ABD'nin dış politikasıyla ilgili konuştu.

"Trump şimdi büyük bir şey mi kazanmış oldu? Ben göremiyorum." diyen de Wever, ABD Başkanı'nın Grönland ile ilgili tehditleriyle "işleri kendisi için de zorlaştırdığını" söyledi.

Tehditlerin tamamen gereksiz olduğunu savunan de Wever, "Trump bu konuda iyi bir anlaşma mı yaptı? Zaten otomatik olarak elde ettiği şeylerden hangisini talep ettiğini merak etmelisiniz. Aramızda Arktik güvenliğini güçlendirmeye kim karşı çıkıyor?" diye konuştu.

De Wever, duygusal bir öfkeyle Amerikalılara sırt çevirmenin doğru karar olmadığına inandığını belirterek, Avrupa'nın transatlantik bağa sıkıca tutunması gerektiğini vurguladı.

Belçika Başbakanı, "Duyguları ve şu anda 'Yaşasın Avrupa, NATO kahrolsun!' diyen insanları anlıyorum. Ama bu akıllıca değil. Hayatta kışkırtıldığınızda her zaman dikkatlice düşünmelisiniz. Belki de düşmanca bir tepki kışkırtmak istiyorlar. Belki de bunu yaparak, ABD'de bir mola isteyen bazı kişilerin gündemine hizmet ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Avrupa ordusu

De Wever, Avrupa ordusu kurulması tartışmasıyla ilgili olarak ise "Ekonomik gücümüze ek olarak, bağımsız hareket etmemizi sağlayacak bir askeri güç de geliştirmeli miyiz? İşte büyük soru bu. Bence Belçika, buna 'evet' cevabını vermeli. Silahlı kuvvetlerimizin daha büyük bir sisteme çok kapsamlı bir şekilde entegrasyonuna hazır olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

17:44
