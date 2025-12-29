DEAŞ finansörü İnegöl'de yakalandı - Son Dakika
DEAŞ finansörü İnegöl'de yakalandı

DEAŞ finansörü İnegöl\'de yakalandı
29.12.2025 13:37  Güncelleme: 14:24
İnegöl'de teröre finansman sağladığı iddia edilen DEAŞ finansörü E.Y. yakalandı ve tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde teröre finansman sağladığı öne sürülen DEAŞ finansörü şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Mersin ilindeki teröre finansman sağladığı öne sürülen E.Y.'nin İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaştı.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNDE GÖNDERİLDİ

Ekipler şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Ekipler düzenlenen operasyonla şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (4)

  • mehmet mehmet:
    Tügva ilin yayma cemiyetleri ne kadar tarikat yatılı Kur'an kursu varsa IŞİD'in yuvası olmuş 15 11 Yanıtla
  • mavişş Kaplan mavişş Kaplan:
    adam polisten daha özgür elini kolunu sallayıp girip cıktı ne alaka n e beklersin Türkiye'den bugünde 3 tane şehit işte 5 3 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    her türlü pislik nedense bursa yalova izmit gbi yerlde çikiyor 0 1 Yanıtla
  • Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Deaş teröristi dediğiniz TC vatandaşı, çok garip bir durum Yalova??? 0 0 Yanıtla
