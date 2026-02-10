DEAŞ Koalisyonu Toplantısı Riyad'da

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Siyasi Direktörler toplantısına katılmak üzere bulunuğu Riyad'da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci, Birleşik Krallık'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ve Irak Müşterek Operasyonlar Komutan Yardımcısı Orgeneral Kays Muhammedavi ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Siyasi Direktörler toplantısına katılmak üzere gittiği Riyad'da çeşitli temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımlarda, görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı aktarıldı.