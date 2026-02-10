DEAŞ'la Mücadele Toplantısı Riyad'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DEAŞ'la Mücadele Toplantısı Riyad'da Yapıldı

10.02.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Musa Kulaklıkaya, Suriye'de ateşkesin önemini vurguladı, uluslararası destek çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya başkanlığındaki bir heyet, Riyad'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Siyasi Direktörler Toplantısı'na katıldı. Kulaklıkaya toplantıda, Suriye'deki ateşkesin ve entegrasyon sürecinin ülkenin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde ve Türkiye'nin milli çıkarları da gözetilerek tamamlanmasının önem taşıdığına vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya başkanlığındaki bir heyet Türkiye'yi temsilen, Suudi Arabistan ve ABD'nin ev sahipliğinde dün Riyad'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Siyasi Direktörler Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da iştirak etti.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi ülkelerden temsilcilerin bulunduğu ve Suriye'yi, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin başkanlığındaki bir heyetin temsil ettiği toplantıda, Suriye sahasında son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında ateşkes ve entegrasyon sürecinin mevcut durum ele alındı. Bu kapsamda, Suriye'de varılan mutabakatların suhuletle ve zaman kaybetmeksizin hayata geçirilmesine verilen destek yinelendi.

Bakanlık yetkilisi, toplantıda DEAŞ ile mücadele kapsamında önemli bir yapı taşını oluşturan cezaevleri ve kampların durumunun da ele alındığı bilgisini vererek, "Bu çerçevede, Suriye'den Irak'a devam eden tutuklu transferlerinin suhuletle tamamlanmasının öneminin altı çizilmiştir. Ayrıca, önümüzdeki dönemde Suriye ve Irak'a bu alanda sağlanması gereken destek üzerinde durulmuştur" dedi.

Toplantıda konuşan Kulaklıkaya, Suriye'deki ateşkesin ve entegrasyon sürecinin ülkenin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde ve Türkiye'nin milli çıkarları da gözetilerek tamamlanmasının önem taşıdığını vurguladı. Suriye sahasında DEAŞ'la mücadelede artık

meşru aktör olarak yalnızca DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi Suriye'nin kabul edilmesinin önem taşıdığına dikkati çeken Kulaklıkaya, Suriye'nin terörle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik olası tereddüt ve sınırlamaların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti. Irak'ın, DEAŞ'la mücadele kapsamında güvenilir ve sorumlu bir ortak olduğuna dikkati çeken Kulaklıkaya, Irak'ın bu kapsamdaki çabalarının takdir edilesi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, Riyad, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'la Mücadele Toplantısı Riyad'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı Yaşıtları tarafından böyle darbedildi 14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı! Yaşıtları tarafından böyle darbedildi
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
NFL yıldızından Super Bowl’da hapishane kıyafetli ICE protestosu NFL yıldızından Super Bowl'da hapishane kıyafetli ICE protestosu

13:56
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba
Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
13:44
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 14:05:59. #7.11#
SON DAKİKA: DEAŞ'la Mücadele Toplantısı Riyad'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.