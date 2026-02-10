DEAŞ'la Mücadele Toplantısı Riyad'da Yapıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya başkanlığındaki bir heyet, Riyad'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Siyasi Direktörler Toplantısı'na katıldı. Kulaklıkaya toplantıda, Suriye'deki ateşkesin ve entegrasyon sürecinin ülkenin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde ve Türkiye'nin milli çıkarları da gözetilerek tamamlanmasının önem taşıdığına vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya başkanlığındaki bir heyet Türkiye'yi temsilen, Suudi Arabistan ve ABD'nin ev sahipliğinde dün Riyad'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Siyasi Direktörler Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da iştirak etti.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi ülkelerden temsilcilerin bulunduğu ve Suriye'yi, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin başkanlığındaki bir heyetin temsil ettiği toplantıda, Suriye sahasında son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında ateşkes ve entegrasyon sürecinin mevcut durum ele alındı. Bu kapsamda, Suriye'de varılan mutabakatların suhuletle ve zaman kaybetmeksizin hayata geçirilmesine verilen destek yinelendi.

Bakanlık yetkilisi, toplantıda DEAŞ ile mücadele kapsamında önemli bir yapı taşını oluşturan cezaevleri ve kampların durumunun da ele alındığı bilgisini vererek, "Bu çerçevede, Suriye'den Irak'a devam eden tutuklu transferlerinin suhuletle tamamlanmasının öneminin altı çizilmiştir. Ayrıca, önümüzdeki dönemde Suriye ve Irak'a bu alanda sağlanması gereken destek üzerinde durulmuştur" dedi.

Toplantıda konuşan Kulaklıkaya, Suriye'deki ateşkesin ve entegrasyon sürecinin ülkenin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde ve Türkiye'nin milli çıkarları da gözetilerek tamamlanmasının önem taşıdığını vurguladı. Suriye sahasında DEAŞ'la mücadelede artık

meşru aktör olarak yalnızca DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi Suriye'nin kabul edilmesinin önem taşıdığına dikkati çeken Kulaklıkaya, Suriye'nin terörle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik olası tereddüt ve sınırlamaların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti. Irak'ın, DEAŞ'la mücadele kapsamında güvenilir ve sorumlu bir ortak olduğuna dikkati çeken Kulaklıkaya, Irak'ın bu kapsamdaki çabalarının takdir edilesi olduğunu dile getirdi.