Definecilerin spiral ile taşlarını kestiği o mekan artık turizm merkezi olacak - Son Dakika

ERZURUM - Erzurum'da efsanelere göre Ferhat ile Şirin'in hikayesinin geçtiği yer olarak bilinen ve yıllardır atıl durumda olduğu için definecilerin tarafından spiral ile taşları kesilerek zarar verilen Kolor Tepe ve kaya mezarlıkları Yakutiye Belediyesinin çalışmaları sonucu turizme kazandırılıyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesinde bulunan Kolor Tepe yenilenen yüzüyle 29 Ağustosta düzenlenecek olan törenle ziyaretçilerine açılacak. Dumlu Dağı'nın güney eteklerinde bulunan tepe içerisindeki kaya mezarlıkları ve Ferhat ile Şirin efsanesiyle ünlü olan mekan yıllarca defineciler tarafından büyük hasara uğratılmıştı. Öyle ki define avcıları tarihi mekana jeneratör götürerek içerisinde bulunan taşları spiral ile kesip zarar verdi.

Umudum Mahallesi sakinlerinin isteği üzerine Yakutiye Belediyesi alanda çalışma başlatarak çevre düzenlemesi yaptı. Tepenin hemen yanında bulunan ormanlık alan ise mesire alanına çevrildi. Çalışmalarını hızla sürdüren belediye ekipleri alan düzenlemesinde sona gelirken Kolor Tepe'nin 29 Ağustosta yapılacak olan törenle turizme açılması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum ovasının tarihin her sayfasında yer aldığını ifade ederek, " Buranın çok fazla ziyaretçisi oluyordu. Bizlerde bir takım düzenlemelerle turizmin daha etkin kullanılması adına düzenlemeler yapıyoruz. Hemen aşağısında buraya ait bir mesire alanı yapıyoruz. Erzurum ovası tarihin her sayfasında önemli yer tutmuştur. Burada 29'unda bir açılış yapacağız. Yine aynı gün Rahvan At Yarışları düzenleyeceğiz. Köylülerimizde kültürel etkinliklerine sahip çıkıyorlar. Buranın rivayetlerinden birisi Ferhat ile Şirin'in hikayesinin geçtiği söyleniyor. Bizler Erzurumlu olarak öyle umuyoruz." dedi.

Ayrıca Uçar, definecilere bundan sonra ki süreçte fırsat vermeyeceklerini aktararak " Buranın artık bir görevlisi olacak. Artık ziyaretçiler ile dolup taşacağız için definecilere ve art niyetli kişilerden tarihi eserimizi kurtarmaya çalışacağız." açıklamalarında bulundu.