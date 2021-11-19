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Dehşete düşüren görüntüler! Takip ettiği husumetlisinin boğazını sokak ortasında kesti - Son Dakika

Dehşete düşüren görüntüler! Takip ettiği husumetlisinin boğazını sokak ortasında kesti

19.11.2021 23:59

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir şahıs takip ettiği husumetlisinin sokak ortasında boynunu keserek vahşice katletti. Korkunç saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yenişehir ilçesi Lise 4 Sokak'ta meydana gelen olayda, açık cezaevinde tutuklu hüküm yiyen ve koronavirüs sürecinde denetim serbestliği ile tahliye edilen Ali Kaya (57), arkasından takip edilen şahıs tarafından hunharca katledildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Saldırgan, Kaya'nın boynunu kesip vücuduna da defalarca bıçak sapladı. Şahıs olay yerinden kaçarken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLE İÇİ HUSUMET VARMIŞ

Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, iddiaya göre Kaya'nın aile içi husumeti olduğu belirtildi.

Öte yandan saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Dehşete düşüren görüntüler! Takip ettiği husumetlisinin boğazını sokak ortasında kesti
Dehşete düşüren görüntüler! Takip ettiği husumetlisinin boğazını sokak ortasında kesti

Yenişehir, Saldırı, Lise, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dehşete düşüren görüntüler! Takip ettiği husumetlisinin boğazını sokak ortasında kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dehşete düşüren görüntüler! Takip ettiği husumetlisinin boğazını sokak ortasında kesti - Son Dakika
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