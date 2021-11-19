Dehşete düşüren görüntüler! Takip ettiği husumetlisinin boğazını sokak ortasında kesti - Son Dakika

Yenişehir ilçesi Lise 4 Sokak'ta meydana gelen olayda, açık cezaevinde tutuklu hüküm yiyen ve koronavirüs sürecinde denetim serbestliği ile tahliye edilen Ali Kaya (57), arkasından takip edilen şahıs tarafından hunharca katledildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Saldırgan, Kaya'nın boynunu kesip vücuduna da defalarca bıçak sapladı. Şahıs olay yerinden kaçarken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLE İÇİ HUSUMET VARMIŞ

Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, iddiaya göre Kaya'nın aile içi husumeti olduğu belirtildi.

Öte yandan saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.