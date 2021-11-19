Yenişehir ilçesi Lise 4 Sokak'ta meydana gelen olayda, açık cezaevinde tutuklu hüküm yiyen ve koronavirüs sürecinde denetim serbestliği ile tahliye edilen Ali Kaya (57), arkasından takip edilen şahıs tarafından hunharca katledildi.
Saldırgan, Kaya'nın boynunu kesip vücuduna da defalarca bıçak sapladı. Şahıs olay yerinden kaçarken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, iddiaya göre Kaya'nın aile içi husumeti olduğu belirtildi.
Öte yandan saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Dehşete düşüren görüntüler! Takip ettiği husumetlisinin boğazını sokak ortasında kesti - Son Dakika