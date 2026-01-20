DEM Parti'den Bayrak İndirme Olayına Sert Tepki - Son Dakika
DEM Parti'den Bayrak İndirme Olayına Sert Tepki

20.01.2026 19:19
DEM Parti Eş Genel Başkanları, bayrak indirme olayını kabul etmediklerini açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz" açıklamasında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yaptıkları ortak açıklamada, "Nusaybin sınırında meydana gelen bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Türkiye toplumunun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. DEM Parti olarak, haklı bir protesto yürüyüşünü amacından saptıran bu davranışı kesinlikle tasvip etmediğimizi, doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

