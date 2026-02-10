DEM Parti Heyeti Erdoğan ile Görüşecek

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dördüncü kez görüşecek.

