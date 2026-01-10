Demir Sektörü 2025’i İhracat Artışıyla Kapattı

Yurtdışındaki tüm zorluklara rağmen demir ve demir dışı metaller sektörü, zorlu geçen 2025 yılını yükselişle kapatmayı başardı. Geçtiğimiz yılı yüzde 6,3 artışla 13,47 milyar dolar ihracatla tamamladıklarını belirten İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkanı Çetin Tecdelioglu, 2026 yılından ise daha umutlu olduklarını söyledi.

Özellikle Amerika pazarına büyük önem verdiklerini belirten Tecdelioğlu, "2025 yılını artışla kapatmayı başarabildik. Öncelikle Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği anlaşmamızda bir güncelleme bekleniyor. Çevre ülkelerdeki savaşların bitmesi ile özellikle Suriye'de büyük bir pazar bekliyoruz. Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili bir uzlaşma ve iyileşmeye yakınlaşma var. Savaşın bitmesi ile o bölgede bir pazar çeşitlenmesi olacak. Ayrıca Türkiye'nin şu an sürdürülebilir şekilde devam ettiği 24 tane Serbest Ticaret Anlaşması'nın yanında müzakereleri tamamlanan ve müzakerelerin devam ettiği başka anlaşmalar da var. Bu ticari diplomasi içerisinde Türkiye'nin karşılıklı olarak iş birliği yapacağı ülkeler bizim ticaretimize ve ihracatımıza ciddi bir etki yapacak. İçeride düşecek olan faizler, e-ihracat, euro/dolar paritesindeki yükseliş beklentisi ve ürün çeşitlendirmesine gidilmesi ile yılı 15 milyar dolarla tamamlamayı hedefliyoruz. Üyelerimizi ürün çeşidini artırmaları yönünde teşvik ediyoruz. Dünyada e-ticaret hacmi her geçen gün artıyor. Ticaret Bakanlığımızın da çok güzel bir çalışması var. 40'tan fazla ülkeyi inceleyip nasıl ve hangi kanallar üzerinden satış yapılacağını gösteren bir rehber hazırladılar. Böylesi bir kanalı ve hazır reçeteleri kullanarak dünyada pazar payımızdaki artışı devam ettirebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Alt sektörlerle ilgili de bilgi veren Tecdeelioğlu, alüminyum sektörünün geçtiğimiz yıl yüzde 8,77 artış ile 5,36 milyar dolara, bakır sektörünün yüzde 25,3 artışla 2,79 milyar dolara, hırdavat sektörünün yüzde 2,4 artış ile 11,9 milyar dolara, metal ambalajın yüzde 4,6 artışla 517,6 milyon dolara, döküm sektörü ihracatının yüzde 2,3 artış ile 11,51 milyar dolara, yapı malzemelerinin yüzde 6,15 artışla 31,6 milyar dolara, armatür sektör ihracatının da yüzde 1,4 artış ile 4 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Tecdelioğlu, "Biz Amerika'nın standartlarını, ihtiyaçlarını ve pazarını daha yeni yeni öğreniyoruz. Son 3-4 yıldır Amerikan pazarına ve standartlarına göre ürün yapmayı, ürün kalitelerini, kalıplarını, belgelerini ve testlerini öğrendik. Bundan sonra Amerika'da derinleşebilir, lojistik depolar kurabilir ve daha fazla pay alabiliriz. Amerika pazarı bizim için gerçekten önemli. Bunun yanında iki ülke cumhurbaşkanlarının uyumu ve buradan doğacak bir ticarette de büyümeyi bekliyoruz. 2026'da Amerika'da çok ciddi pazar yakalayacağımızı ve geçtiğimiz yıl 533 milyon dolar olan ihracatımızı daha da yukarılara taşıyacağımızı düşünüyorum. Dünyada son yıllarda bazı sektörler çok hızlı bir şekilde gelişti. Bunlardan bir tanesi yenilebilir enerji sektörü. 1,7 trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz ve bu pazardan Türkiye daha fazla pay almalı. Bunun yanında elektrikli otomobiller ve yan sanayisi hızla gelişiyor. Diğer taraftan elektrik şebekelerinin yenilenme işleri hızla artıyor. Dijital dünya da aynı şekilde hızla büyüyor. Özellikle veri merkezlerinin sayısında ciddi artış var. Diğer bir başlığımız da savunma sanayi. Burada da çok önemli ihracat fırsatları varDolayısıyla sektörün önünün açık olduğunu söyleyebiliriz. İhracat koçluğu adı altındaki üniversite destekli programla mentörlük yapıyoruz, böylece Türkiye'nin ihracat havuzunda bulunan firma sayısını artırmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL