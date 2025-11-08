Demirci'de İlk Safran Yetiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Demirci'de İlk Safran Yetiştirildi

Demirci\'de İlk Safran Yetiştirildi
08.11.2025 10:44  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir çiftçi, soğanından safran bitkisi yetiştirmeyi başardı.

Ege'nin yüksek rakımlı ilçesi Manisa Demirci'de bir çiftçi, bölgede ilk kez safran yetiştirmeyi başardı. Çiçek tepecikleri hem baharat hem de gıda boyası olarak kullanılan ve "kırmızı altın" olarak bilinen safran bitkisi, ilçede ilk defa ürün verdi.

TARLASINDA 150 GRAM SAFRAN ELDE ETTİ

Demirci'nin Simav karayolu üzerindeki tarlasında deneme ekimi yapan Şerif Artuç, temin ettiği safran soğanlarını eylül ayında toprakla buluşturdu. Kasım ayında çiçek açan bitkiden ilk hasadını alan Artuç, yaklaşık 150 gram ürün elde etti.

"GELECEK YIL 1 DÖNÜMDE ÜRETİM YAPACAĞIM"

Safran yetiştirmenin zahmetli ancak keyifli olduğunu söyleyen Artuç, "Demirci'de yetişmeyen bir bitkiyi yetiştirmek istedim. Sadece hayvan gübresi ve sulama yaptım. Kasım başında çiçek vermeye başladı. Hedefim gelecek yıl 1 dönüm arazide safran üretip ticaretini yapmak" dedi.

Manisa'nın Demirci İlçesinde İlk Safran Üretimi Gerçekleşti

Demirci'nin iklim ve toprak yapısının safran üretimine uygun olduğu belirtilirken, Artuç'un denemesi ilçede alternatif tarım için umut oldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demirci, Ekonomi, Manisa, Manisa, Doğa, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demirci'de İlk Safran Yetiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da bir garip yasak aşk olayı: Eşini arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı Diyarbakır'da bir garip yasak aşk olayı: Eşini arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz “Biraz daha içeyim“ dedi, polisin verdiği yanıt bomba Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! "Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini değişti İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı
Polis, öğretmen, doktor İşte Merkez Bankası’nın tahminine göre yeni memur maaşları Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları
Miss Universe skandalında yeni gelişme: Nawat Itsaragrisil gözyaşlarıyla özür diledi Miss Universe skandalında yeni gelişme: Nawat Itsaragrisil gözyaşlarıyla özür diledi

11:36
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin’in isyanı olay oldu
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu
11:19
Galatasaray’dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
11:19
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi
11:04
Messi Galatasaray’a mı geliyor Resmi açıklama geldi
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi
10:46
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda yangın: 6 ölü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda yangın: 6 ölü
10:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’6 ay sonra biter’’ dediği evlilik 6 ayda bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''6 ay sonra biter'' dediği evlilik 6 ayda bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 11:54:44. #7.11#
SON DAKİKA: Demirci'de İlk Safran Yetiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.