Demirel'in köyünde 1 tarım işçisi karantina, 11 kişi gözlem altına alındı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğup, büyüdüğü Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'e Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisinde koronavirüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan kişi, karantinaya alınırken, temasta bulunduğu 11 kişi ise gözlem altına alındı.

Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dünyaya geldiği ve anıt mezarının bulunduğu Isparta Atabey'e bağlı İslamköy'e, Şanlıurfa'dan tarım sektöründe çalışmak üzere mevsimlik işçi olarak gelen kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tespit edilen kişi, karantinaya alınırken, temasta bulunduğu belirlenen 11 kişi ise gözlem altına alındı. Köye giriş ve çıkışların kontrollü olarak yapıldığı ve filyasyon çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün yapacağı toplantıda, konuyla ilgili karar almasının beklendiği kaydedildi.